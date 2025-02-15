Спецпредставник Трампа відповів, чи продовжуватимуть США фінансувати Україну

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відповів, чи продовжуватимуть США фінансувати Україну. Він запевнив, що допомога надходитиме й надалі.

Водночас він додав, що його оцінка щодо цього "складна". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Келлога на Мюнхенській конференції 15 лютого.

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Келлог наголосив на важливості зупинити вбивства

Спецпредставник Трампа порівняв війну в Україні із Другою світовою.

"Ми у світі на рівні насильства Другої світової війни. Це насильство на рівні держави", – сказав він.

Келлог запевнив, що США й надалі допомагатимуть Україні фінансово.

Хоч моя оцінка і складна, ми будемо продовжувати фінансувати Україну. Але треба зупинити вбивства,

– наголосив він.

До слова, Кіт Келлог вважає, що війна в Україні повинна закінчитися менш ніж за рік. Він публічно заявив, що бере 180 днів для залучення усіх сторін до перемовин.

Він наголосив, що мир має бути довготривалим, щоб це забезпечило суверенітет України.