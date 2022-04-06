Спецпризначенці передали захоплену під час контрнаступу техніку та боєприпаси до бойової бригади

Російські загарбники, коли втікають, часто залишають чимало військової техніки. Вона стає трофеєм українських захисників, відтак починає працювати на благо української армії.

Таку військову техніку та боєприпаси виявили бійці підрозділу Центру спецпризначення Військової служби правопорядку. Сталося це під час контрнаступальної операції. Де саме – у Генштабі не уточнювали.

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Знайдені техніку та боєприпаси до неї були передані одній з бойових бригад.



Знайдені під час втечі російських військ боєприпаси / Фото Генштабу ЗСУ

Відтак російське озброєння, яке потрапило до України, щоб вбивати українців, буде використано проти самих росіян.