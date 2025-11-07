Про це пише політолог Олексій Курпас, інформує 24 Канал.

Що сказав експерт?

Курпас оперує цифрами. Він підкреслює, що бійці Служби є одними із тих, хто уражає найбільшу кількість ворожого особового складу. За його словами, керівник СБУ Василь Малюк побудував систему, при якій Служба максимально нищить противника і його техніку.

Курпас нагадує, що СБУ одними із перших в Україні почали розвивати напрямок дронів і постійно були тут на перших ролях.

За його словами, у війні дронів головне не відставати від прогресу, йти в ногу з часом. Він переконаний, що методи, які впроваджують спецпризначенці СБУ, потім намагаються взяти на озброєння й інші підрозділи.

Те, що спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах – не випадковість, а системна робота помножена на сучасні технології. Результат всієї вертикалі збудованої Малюком, який особисто опікується своїми бойовими підрозділами і регулярно буває на фронті. Саме такі результати, підкріплені конкретними цифрами, і треба мультиплікувати. І тоді ціна, яку платить ворог за кожен метр української землі, буде ще більше зростати,

– підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що спецпризначенці СБУ за рік у районі Покровська знищили 9,5 тисяч росіян, 255 танків, 433 ББМ, 343 артилерійські системи та РСЗВ, 78 засобів протиповітряної оборони, 12 засобів РЕБ/РЕР, 4 553 одиниці автотранспорту, 3 824 ворожі позиції та укріплення, 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.