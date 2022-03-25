На спецрахунку армії залишилося всього 20 мільйонів гривень

25 березня 2022 , 12:24
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Джерело:

НБУ

Нацбанк перерахував на потреби військових понад 12,9 мільярдів гривень. Наразі на спецрахунку для армії залишився майже 21 мільйон гривень.

Такі дані станом на 25 березня.

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Скільки грошей перерахували зі спецрахунку

  • На потреби Нацгвардії – 950 мільйонів гривень,
  • Нацполіції – 1,6 мільярда,
  • Міноборони – 9,3 мільярда, ️
  • Держприкордонслужби – 980,2 мільйона.

Загалом з дня відкриття спецрахунку на нього перерахували близько 13 мільярдів гривень в еквіваленті. Зокрема, близько 3,8 мільярда надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Допомогти українській армії можна за посиланням.

Важливо – Втрати ворога станом на 25 березня:

 

Автор: Ольга Музика