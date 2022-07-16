Спецслужби росії активізувалися в країнах східної Європи, – розвідка

Дані розвідки свідчать про те, що спецслужби росії не сидять без діла. У країнах Східної Європи вони, наприклад, активізували свою діяльність.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки. У відомстві розповіли, з чим це пов'язано.

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Що цікавить розвідку росії

На жаль, і тут не минулось без питань, пов'язаних з Україною. Розвідку країни-агресорки цікавить передовсім озброєння, яке міжнародні партнери надають нашій державі. Точніше задача агентів полягає у відстежуванні маршрутів, якими ми отримуємо військову допомогу.

Ворог хоче знати не лише схеми доставки зброї до України, а й її кількість. Для цього вже активно працюють російські військові аташе в Євросоюзі. Їхня задача – вербувати співробітників поліції, а також тих, хто може мати бодай якийсь стосунок до транспортування до нашої держави озброєння. Сама вказівка з кремля надійшла за допомогою закритих каналів зв'язку.

Але і це ще не все. Діють окупанти й у прикордонних з Україною регіонах. Там представники спецслужби росії прагнуть залучити до співпраці мешканців місцевих громад. Не гребують вони також використанням активістів, які мають відверті проросійські погляди.

Оскільки ця інформація стала публічною, то можемо вкотре привітати окупантів з провалом. Європейці замість того, щоб співпрацювати з російськими спецслужбами, відразу ж звертаються до правоохоронців або органів безпеки.

Україна отримує ще більше потужної зброї

Утім, якщо ми вже почали про озброєння для України, то поділимось свіжими новинами. Так, 15 липня стало відомо, що до України прибули перші РСЗВ M270. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Відповідні установки здатні здійснювати 12 пострілів за хвилину. А їхні снаряди влучають на відстань до 120 кілометрів. Що стосується площі, яку може накрити вогонь з цього РСЗВ, то мовиться про 25 гектарів. А щоб машина була готова до бою, необхідно усього 20 секунд і троє людей.

А ще нам невдовзі США планують надати сучасні протиповітряні комплекси NASAMS. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про переваги саме таких комплексів. З його слів, вони максимально інтегруються в українські ППО. Ба більше, дозволять замінити ті, які наша держава використовує зараз. Вони, підкреслює експерт, технічно та технологічно застарілі.

Варте уваги – NASAMS реагує за пів секунди: дивіться відео