Спецслужби росії і білорусі намагаються вербувати чиновників у прикордонних районах Латвії

У Службі державної безпеки Латвії (VDD) заявили, що російські та білоруські спецслужби намагаються вербувати чиновників латвійських муніципалітетів. Мовиться передусім про посадовців тих самоуправлінь, що розташовані поблизу східного кордону країни.

Зазначається, що росію та білорусь об'єднує єдине бачення НАТО, як свого стратегічного противника. Тому спецслужби цих країн співпрацюють між собою з метою отримання розвідданих стосовно членів Північноатлантичного альянсу.

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На спроби вербування вплинула війна в Україні

У VDD зауважили, що російські та білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні латвійських державних та муніципальних чиновників. Зокрема тих, хто володіє інформацією, яка містить державні таємниці або інші дані, доступні для обмеженого кола осіб.

За оцінкою VDD, в інтереси спецслужб росії та білорусі нині включено вживання заходів у відповідь на реакцію Латвії та її союзників стосовно широкомасштабного вторгнення росії в Україну, зокрема й нарощування військового потенціалу на зовнішніх кордонах НАТО.

Крім того, спецслужби росії та білорусі зацікавлені у будь-яких даних про прикордонні райони Латвії, які були б корисними для оновлення оперативних планів у випадку переростання війни в Україні у масштабніше військове протистояння.

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Разом з тим білоруська та російська розвідки особливо зацікавлені у вербуванні чиновників з латвійських самоуправлінь, розташованих поблизу східних кордонів Латвії й там, де дислокуються сили країн-союзників.

До слова, 3 липня мер латвійського міста Дауґавпілс Андрій Елксіньш взяв участь у святкуванні дня незалежності білорусі у ресторані Latgola. У VDD на це відреагували так:

У нинішній геополітичній ситуації участь латвійських державних та муніципальних посадових осіб у заходах, організованих країною-агресоркою росією або її найближчим союзником білоруссю, не відповідає інтересам національної безпеки Латвії. Така поведінка протирічить засуджувальній позиції латвійської держави стосовно злочинів, скоєних росією проти України та її народу, і не сприяє об'єднанню латвійського суспільства у цих складних обставинах,

– заявили у Службі державної безпеки Латвії.

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