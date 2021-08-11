Спецслужби США прогнозують, що таліби захоплять столицю Афганістану раніше, ніж очікували, — ЗМІ
Джерело:Washington Post
Джерела у розвідувальному співтоваристві США розповіли, що таліби можуть взяти під контроль місто Кабул через 30 − 90 днів після виведення американських військ. У адміністрації Байдена запевнили, що це значно раніше, ніж припускав Штати.
Видання пише, що у Джо Байдена готуються до швидшого захоплення талібами Кабулу. Про це написало видання, посилаючись на джерела у спецслужбах.
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Спецслужби Штатів прогнозують, що таліби скоро захоплять Кабул
У Вашингтоні кажуть, що таліби захоплять Кабул вже значно раніше, ніж очікували. Одне джерело на умовах анонімності заявило, що таліби можуть захопити столицю вже протягом 90 днів. Інше каже – протягом 30 днів. Інші джерела вважають ситуацію гіршою, ніж очікували ще у червні.
Усе рухається в неправильному напрямку,
– заявило джерело видання.
До речі, в червні розвідка США прогнозувала, що таліби захоплять столицю країни орієнтовно через 6 – 12 місяців після виведення американських військ.
Коротко про ситуацію в Афганістані
- Штати у травні 2021 року заявили, що виводитимуть війська з країн. Згодом про виведення військ повідомили також в НАТО.
- Саме після цього таліби почали захоплювати нові території Афганістану.
- За інформацією ООН, лише за період з 16 по 30 липня 2021 року через атаки "Талібану" постраждали приблизно 300 людей.
- В ООН повідомили, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирні людини, ще 1181 – поранили. Серед них є діти. У ООН закликали припинити кровопролиття.
- Та у ніч на 11 серпня таліби захопили центр провінції Бадахшан – місто Файзабад.