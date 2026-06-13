У прифронтових територій з'явиться спеціальний правовий статус: скільки людей там живе

В Україні планують створити спеціальний правовий статус для прифронтових регіонів. Комплексний закон розроблять з огляду на особливості функціонування цих областей.

Про це 12 червня заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

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Що відомо про спецстатус прифронтових регіонів?

Наразі у 10 областях України, які найближче до лінії фронту, проживають понад 6 мільйонів людей. Буданов заявив, що ці регіони стикаються з викликами, які суттєво відрізняються від тих, що в тилу країни.

Серед питань, що потрібно вирішити, очільник ОП назвав: захист енергооб'єктів, дефіцит місцевих бюджетів, нерівність у виплатах для внутрішньо переміщених осіб, а також відсутність гарантій безпеки для медиків, освітян і комунальників, які продовжують працювати під загрозою атак.

Зазначається, що тимчасові рішення підтримки вже не відповідають реальним потребам таких територій.

Ініціюємо створення міжвідомчої робочої групи для негайного напрацювання єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях,

– заявив Буданов.

До рішення дійшли в результаті координаційної наради щодо підтримки прифронтових територій, яку провели разом з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, урядовцями та народними депутатами.

Нагадаємо, уряд раніше запровадив нову програму для відновлення підприємств середнього бізнесу, які постраждали внаслідок російських атак. З 1 липня бізнеси можуть отримати до 150 мільйонів гривень за програмою "Доступні кредити 5 – 7 – 9%".