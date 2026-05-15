"З’являться приміщення в Гаазі": Сибіга заявив про остаточне створення спецтрибуналу для Путіна

У п’ятницю, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи ухвалили ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. 36 держав світу та ЄС дали згоду на схвалення.

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав рішення лише початком процесу. Про це повідомило Міністерство закордонних справ на своєму сайті.

Що відомо про рішення Ради Європи?

У Кишиневі міністр закордонних справ України взяв участь в міністерському засіданні Комітету міністрів Ради Європи, під час якого 36 держав світу та Європейський Союз ухвалили важливе рішення щодо долі президента Росії та військового злочинця Володимира Путіна. Вони затвердили розширену часткової угоди щодо створення керівного комітету Спеціального суду щодо злочину агресії проти України.

Андрій Сибіга підкреслив актуальність його створення, нагадавши про вчорашній злочинний російський удар по Києву, який забрав життя 24 людей, серед них 3 дітей.

Подібно до Нюрнберзького трибуналу 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість на руїнах війни,

– наголосив міністр.

Він розповів, що інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: самого спецсуду, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.

Що сказав Андрій Сибіга щодо створення трибуналу?

Очільник МЗС сказав, що моральне підґрунтя Європи та світу буде відновлене лише після справедливого покарання російської агресії проти України. Він вважає, що це питання справедливості, довіри та гідності.

Країн-учасниць побільшає. З’являться приміщення в Гаазі. І будуть вироки. Це потрібно Україні. Це потрібно Європі. І цей Трибунал потрібен навіть самій Росії,

– вважає Андрій Сибіга

Міністр заявив, що цей міжнародний суд допоможе Путіну "увійти в історію" як злочинцю. Також він згадав імена інших російських військових високопосадовців: Шойгу, Герасимова, Бортнікова, Золотова, Медведєва, Патрушева, та інших.

За словами глави МЗС, було пройдено точку неповернення – Спеціальний трибунал став юридичною реальністю. Він нагадав, що через рік після ухвалення політичного рішення у Львові затверджено імплементаційну угоду, що за швидкістю для міжнародного кримінального правосуддя є справжнім юридичним рекордом. Міністр зауважив, що це лише початок на шляху до справедливості.

Відповідальність ніколи не стане предметом компромісів. Справедливість — це невід'ємний елемент тривалого миру,

– заявив Андрій Сибіга.

