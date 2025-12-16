Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію Офісу Президента України.
Які заяви зробив Зеленський під час візиту до Нідерландів?
"Російські "першопричини" треба повернути в Росію. І не може бути так, щоб воєнні злочинці вільно подорожували Європою чи світом так, ніби вони туристи. Не може бути так, щоб до тих, хто вбиває, ставилися, як до поважних партнерів. Ось чому санкції важливі. Та ось чому конвенції та механізми міжнародної справедливості існують", – резюмував Зеленський. "Ми повинні показати через Україну, що Європа та США здатні принести реальні результати у забезпеченні миру", – зазначив Президент України. Володимир Зеленський згадав про свій візит до Куп'янська, щоб довести, що росіяни насправді не захопили місто. "Путін не вірить у людей, він вірить лише у владу і в гроші. Російські штурми завжди божевільно криваві, але Путіну байдуже. Росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожен євро, який вони втрачають", – заявив Зеленський. Український лідер заявив, що Росія втрачає 30 тисяч солдатів щомісяця. "Переговори цими днями – не лише про припинення вогню, вони й про гарантії безпеки", – сказав Володимир Зеленський. Президент України заявив, що "зараз ми серед найбільш інтенсивних та сфокусованих переговорів заради миру від початку цієї війни". "Ми не говоримо про паузу чи про тимчасове, непевне рішення. Ми працюємо тісно з партнерами, щоб нарешті завершити цю російську війну проти України. І ось чому зараз нам потрібна така ж сильна політична підтримка, яка була на початку війни", – сказав український лідер. "Росія б'є по нашій інфраструктурі, наших містах і селах, і звинувачує в цьому нас. Коли ми б'ємо у відповідь, вони кричать так, ніби лише вони мають право бити, а інші повинні мовчати й страждати. Це – Росія", – розповів Зеленський. Президент України заявив, що росіяни ніколи не визнають себе винними у вбивствах. Ворог знаходить когось, хто повинен зробити поступки. "Росія продовдужує приносити війну та ненависть: від Чечні до Балкан, від Молдови до Сирії, від країн у центральній Африці до України. Росія обирає конфлікт, а не мир", – каже Зеленський.
