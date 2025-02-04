У Раді Європи заявили про значний прогрес у створенні спеціального трибуналу для Росії

У Брюсселі у вівторок, 4 лютого, відбулося 13-те засідання Основної групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Вказується, що є суттєвий прогрес у цьому процесі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

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Спецтрибунал для Росії

На 13-му засіданні міжнародної Основної групи старших юридичних експертів було закладено правові основи спеціального трибуналу, зокрема ключові елементи його статуту.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе на пресконференції за підсумками засідання заявив про "суттєвий прогрес" у створенні трибуналу, "який матиме значний вплив на народ України протягом наступних поколінь".

Сьогодні ми стали свідками важливого прогресу, який матиме значний вплив на народ України протягом наступних поколінь. Однак, важка робота тільки починається. Ми не зупинимося доти, доки Росія не понесе повної відповідальності та правосуддя не восторжествує,

– наголосив він.