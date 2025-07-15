Верховна Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це дозволить завершити внутрішньодержавні процедури щодо набрання Угодою чинності.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Євгенію Кравчук. "За" проголосували 323 парламентарі.

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Що відомо про Угоду?

У середу, 25 червня, Угоду підписали Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у Страсбурзі. Нині ж, згідно з українським законодавством, вона набирає чинності.

Відповідно до пояснювальної записки законодавчої ініціативи №0328, ратифікація угоди дозволить започаткувати юридичний механізм формування інституційної основи Спеціального трибуналу, зокрема визначення його місця розташування, розробки внутрішньої регламентації та залучення інших держав до Розширеної часткової угоди, що становить основу подальшого функціонування Спеціального трибуналу.

Це суд про засудження за злочин агресії, про дуже конкретних людей, конкретні рішення та накази. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції, щоб притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво Росії за сам злочин агресії. А наш Трибунал саме для цього й створюється,

– пояснила Кравчук.

Прийняття проєкту Закону дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури України щодо набрання Угодою чинності для створення трибуналу з метою незалежного та неупередженого розслідування, кримінального переслідування та судового розгляду справ проти вищих посадових осіб, причетних до скоєння злочину агресії проти України.