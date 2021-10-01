Спікер грузинського парламенту заявив, що Саакашвілі в Грузії нема, а його відео – фейк

Міхеіл Саакашвілі опублікував відео, у якому стверджує, що повернувся у Грузію. Втім, офіційна влада заперечує такі заяви та навіть називає фейком.

Так, спікер грузинського парламенту Каха Кучава називає інформацію про повернення Саакашвілі до Грузії несерйозною. Він закликав ЗМІ утриматися від поширення фейків.

До речі Я приєднаюся, – Саакашвілі закликав грузинів у Тбілісі виходити на мітинг

"Заяви легковажної людини"

Каха Кучава, відповідаючи на питання журналістів, впевнено сказав, що Саакашвілі у Грузії немає. Відео він назвав неправдивим.

Ми не можемо серйозно коментувати легковажних дій легковажної людини. Є факт, що він не в Грузії, це фейкове відео та емоції, щоб звернутись до всіх,

– сказав спікер парламенту.

Таку ж заяву зробили у МВС: інформацію про перетин кордону Саакашвілі там не підтвердили. державний кордон не перетинав. До того ж у ЗМІ є інформація, що він не залишав України.

Джерела "Радіо Свобода" розповіли, що він не вилітав з України через аеропорт "Бориспіль". Відзначимо, що рейси у Грузію здійснюють і з іншого київського аеропорту – "Жуляни".

Саакашвілі у Грузії чи ні: головні заяви