Спікера парламенту Грузії оштрафують за порушення в день виборів

На муніципальних виборах у Грузії не обійшлося без порушень з боку політиків. Голова парламенту країни Каха Кучава, наприклад, прийшов на дільницю у масці з символікою правлячої партії.

Він прибув на дільницю з самого ранку 2 жовтня й був одним із перших, хто встиг там проголосувати. Втім, Кучава порушив заборону на агітацію.

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Очільник парламенту має оплатити штраф

Політик одів захисну маску із символікою партії "Грузинська мрія", членом якої він є, й цим самим порушив виборчі правила. Цей факт вже підтвердила речниця грузинського Центрвиборчкому Хатуна Іоселіані. Вона запевнила, що далі комісія діятиме відповідно до законодавства. За таке порушення голові парламенту загрожує штраф у розмірі 2 000 ларі. Це близько 670 доларів або ж 17 800 гривень.

Як Кучава пояснив свій вчинок

Як розповів голова грузинського парламенту, одягаючи маску, він просто не звернув увагу на те, яку саме. Політик погодився, що це не звільняє його від відповідальності за порушення, й розуміє, що тепер змушений оплатити штраф.

Перемогу святкує як влада, так і опозиція

Пізніше цього ж дня на аналогічному порушенні "зловили" однопартійця Кучави, кандидата у мери Тбілісі від правлячої партії "Грузинська мрія" Каху Каладзе.

Різні екзитполи свідчать про різні результати голосування на місцевих виборах у Грузії. Святкувати вже почали й панівна "Грузинська мрія", й опозиційні партії – кожен вірить саме у свою перемогу. Тож поки ЦВК не оголосить офіційних результатів, у країні пануватиме справжня інтрига.

Зазначимо, що 2 жовтня громадяни Грузії обирали мерів 64 муніципалітетів та 1 388 депутатів районних зборів (сакребуло). Явка на голосуванні сягала майже 52%.