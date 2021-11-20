Спікеру польського Сенату погрожували розправою: прислали пакунок з вибухівкою

20 листопада 2021 , 22:30
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Джерело:

твітер Томаша Гродського

Томашу Гродському, який обіймає посаду спікера сенату Польщі, прислали пакунок з вибухівкою. Його вчасно прийняли відповідні служби.

Про це польський політик повідомив 20 листопада у своєму твітері. Він пояснив, що небезпечним пакунком прислали у Сенат – на його ім'я.  

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Що розповів Гродський

За словами Гродського, у посилці виявили вибухівку. Крім цього, відправники залишили лист, в якому політику погрожували розправою. Інших подробиць про цей інцидент він наразі не повідомляв. 

У Державній службі охорони підтвердили, що у посилці була вибухова речовина. Спікер польського Сенату сподівається, що правоохоронці знайдуть відправника й той понесе відповідальність за скоєне. 

Що відомо про Томаша Гродського

Джерело: "Вікіпедія"

  • 63-річний польський політик та лікар-хірург. З листопада 2019 року є спікером польського Сенату.
  • Є членом партії "Громадянська платформа", яка є в опозиції до правлячої "Право та справедливість".
  • У 2014 році висувався до Європейського парламенту, втім тоді не набрав достатньо голосів. 

Повний текст допису

Ось до чого призводить індустрія зневаги та політичних опонентів. На моє ім'я у Сенат прийшла посилка –  лист із погрозами розправи та вибухівкою. Посилку прийняли відповідні служби. Я сподіваюся, вони швидко впораються зі злочинцем!

Автор: Ірина Буртик