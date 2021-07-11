Світлана Тарабарова зізналась, чи спілкується з екскоханим Дантесом

Світлана Тарабарова зустрічалась з Володимиром Дантесом, коли вони обоє були учасниками талант-шоу. Роман артистів завершився понад 10 років тому, однак друзями вони так і не стали. Колишні довгий час навіть не вітались!

Популярні співаки Світлана Тарабарова та Володимир Дантес зустрілись за лаштунками Atlas Weekend, адже виступали на головній сцені одне за одним. Як розповіла артистка Каті Осадчій, з екскоханим вона не спілкується. Ба більше, декілька років вони уникали й ігнорували одне одного.

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З моменту розставання зірок минуло понад 10 років. Кожен з них щасливий у шлюбі: Дантес – з Надею Дорофєєвою, а Світлана Тарабарова – зі своїм продюсером Олексієм Бондарем, якому народила двох дітей. Екси не підтримують дружні стосунки, максимум – вітаються.

Ми були малі, амбітні, дуже енергійні й розійшлися не дуже позитивно. 10 років минуло, чи більше, зараз ми вже з усмішкою вітаємося. І Вова, і я – вогонь, а разом – це просто нереально,

– поділилась Тарабарова.

Світлана Тарабарова з Володимиром Дантесом / Фото з інстаграму

До слова, співаки роками мовчали про свій роман. Лише два роки тому Володимир Дантес прокоментував стосунки з рудоволосою артисткою.

"Щасливий, що вона зі мною розійшлася. У неї з'явилася хороша сім'я. У мене з'явилася моя прекрасна, шикарна сім'я, найкраща дружина у світі, найкраща дівчина у світі", – ділився зірка в програмі "Зірковий шлях".

Згодом Світлана Тарабарова розсекретила, що розлучаючись, вони домовились ніколи не розповідати про свій роман, однак Дантес не дотримався слова. Вона пояснила це тим, що екскоханий – "дуже чесна і щира людина, і коли його питають в очі, він не може збрехати".