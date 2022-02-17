Спільне з Росією рішення, – Лукашенко планує офіційно визнати бойовиків на Донбасі

17 лютого 2022 , 13:23
Читать новость на русском

Джерело:

"Эхо Москвы"

Держдума звернулась до Володимира Путіна щодо визнання бойовиків на Донбасі. Водночас Олександр Лукашенко заявив, що також готовий ухвалити відповідне рішення спільно з Росією.

Самопроголошений президент Білорусі не сказав, коли планують це зробити. Однак запевнив, що підтримає Росію.

До теми Лукашенко каже, що не планує воювати з Україною та звинувачує Захід

"Рішення буде спільним з Росією та взаємовигідним", – сказав Лукашенко.

Також самопроголошений президент зауважив, що Мінськ і Москва мають домовленість залишити в Білорусі частину озброєння після закінчення військових навчань.

"Повернути військових Білорусі та Росії до місць постійної дислокації можна за добу, але вони будуть у Республіці стільки, скільки треба", – сказав Лукашенко.

Важливо. Російсько-білоруські навчання вже стартували неподалік кордонів з Україною. Триватимуть вони до 20 лютого.

Росія хоче визнати бойовиків: коротко

Важливо – Держдума підтримала звернення: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Пасічник