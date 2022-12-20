Слабка Росія – добре для Китаю, – американський політолог про політику Пекіна
Китай вирішив поглибити економічні зв'язки з Росією. Крім того, країни проведуть спільні навчання військово-морських сил.
Однак це варто сприймати спокійно. Якщо дивитися на ситуацію крізь призму України – нічого страшного в цьому немає. Про це 24 каналу сказав американський політолог Раміс Юнус.
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"Не драматизуйте ситуацію. Проводять навчання – і проводять. Яке це має відношення до України?", – говорить Юнус.
За 10 місяців війни, наголошує він, китайська сторона не відправила в Україну нічого з того, що просила Росія. Американська розвідка про такі факти не повідомляла.
Робота на внутрішнього споживача
Як запевняє Юнус, величезна кількість таких картинок демонструється для внутрішнього споживача. Китайців потрібно продовжувати тримати в тому самому ідеологічному напрямку, в якому їх тримають останні роки. Населенню Китаю Росія ближче, ніж Америка. Водночас у Китаї не спостерігається підтримка Росії.
Ви бачили, щоб у Китаї проводили мітинги на підтримки Росії? Хоча б 100 людей вийшли на вулиці у Пекіні? Ні, і не побачите. Тому що Китай розуміє, з ким він робить гроші. Не з Росією. Росію китайці доять як корову, з огляду на ситуацію,
– підкреслює Юнус.
Китай враховує власні інтереси. Політолог наголошує, що він використовуватиме війну в Україні на скільки це можливо – для ослаблення і США, і Росії.
"Слабка Росія – це гарно для Китаю. Вона більш податлива у питаннях енергоресурсів, освоєння Далекого Сходу та інших. Їх 1,5 мільярда, їм територій не вистачає, ви ж бачите, всюди китайці. Тому політика Китаю мені зрозуміла", – стверджує Раміс Юнус.
Ніхто не захоче втрачати гроші
Загальновідомо, що США з Тайванем також проводять навчання. Але вони не мають жодного впливу.
"Згадайте провокаційний візит Ненсі Пелосі та все інше. Після цього на G-20 зустрілися лідери Китаю та США, а незабаром відбудеться візит команди Ентоні Блінкена для вирішення того, про що домовилися на саміті. Американці з одного боку говорять "єдиний Китай", продовжують – це робити. Це закон цього жанру", – пояснює Раміс Юнус.
Він зауважив, що раніше Генріх Кіссінджер був одним з тих, хто проштовхував ідею "єдиного Китаю". США зуміли на зло Москві налагодити відносини з Китаєм – навіть змінили місцями Пекін і Тайвань у Радбезі ООН. Цю умову висунув Китай.
"Зробіть нам пропозицію, від якої ми не зможемо відмовитися". Американці зробили цю пропозицію, натомість попросили відмовитися від Москви. Китай відмовився. І почалося це "китайське диво", яке ми бачимо,
– відзначив Юнус.
Так, країнам вдалося домовитися. Ба більше, тоді не було таких відносин – 1 трильйона доларів між США та Китаєм.
"А там, де рухаються гроші – ніхто не захоче стріляти. Ви ж бачите, як 20 років вони робили гроші з Росією, і як не хочуть їх втрачати. Америка захоче їх втрачати з Китаєм? І не забувайте, що Китай – це не Росія. Ніхто не хоче, щоб дійшло до гарячої фази – ані Китай, ані США. Невипадково у темі ядерно зброї Китай підтримав США і натиснув на Росію", – резюмував політолог Раміс Юнус.
Китай претендує на Далекий Схід та Сибір
- На початку повномасштабного вторгнення Китай призупинив співпрацю з Росією й зробив ставку на Центральну Азію. Однак стало відомо, що китайці погодилися будувати порти й дороги в державі-агресорці.
- Раніше Китай заморозив інфраструктурні проєкти з Росією. Однак відтоді він: укріпився у Центральній Азії; офіційно оголосив себе гарантом територіальної цілісності Казахстану; де-факто став гарантом територіальної цілісності усієї Центральної Азії.
- Як зауважує політтехнолог Михайло Шейтельман, фланги китайці вже укріпили. Ба більше, становище Росії за останні місяці значно погіршилося. Вона більше не може диктувати умов, а згодна просто приходити й віддавати усе.
- Коли Росія програє війну, хтось повинен буде її розділити. Але мова не йде про територіальну приналежність. "Це буде зруйнована держава. Потрібно буде приходити й забирати. І забирати буде найсильніший", – стверджує Шейтельман.
- Американці, найімовірніше, не забиратимуть нічого особливого. Натомість Китай претендує на найбільшу частину – Далекий Схід та Сибір.