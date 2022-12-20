Слабка Росія – добре для Китаю, – американський політолог про політику Пекіна

Китай вирішив поглибити економічні зв'язки з Росією. Крім того, країни проведуть спільні навчання військово-морських сил.

Однак це варто сприймати спокійно. Якщо дивитися на ситуацію крізь призму України – нічого страшного в цьому немає. Про це 24 каналу сказав американський політолог Раміс Юнус.

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"Не драматизуйте ситуацію. Проводять навчання – і проводять. Яке це має відношення до України?", – говорить Юнус.

За 10 місяців війни, наголошує він, китайська сторона не відправила в Україну нічого з того, що просила Росія. Американська розвідка про такі факти не повідомляла.

Робота на внутрішнього споживача

Як запевняє Юнус, величезна кількість таких картинок демонструється для внутрішнього споживача. Китайців потрібно продовжувати тримати в тому самому ідеологічному напрямку, в якому їх тримають останні роки. Населенню Китаю Росія ближче, ніж Америка. Водночас у Китаї не спостерігається підтримка Росії.

Ви бачили, щоб у Китаї проводили мітинги на підтримки Росії? Хоча б 100 людей вийшли на вулиці у Пекіні? Ні, і не побачите. Тому що Китай розуміє, з ким він робить гроші. Не з Росією. Росію китайці доять як корову, з огляду на ситуацію,

– підкреслює Юнус.

Китай враховує власні інтереси. Політолог наголошує, що він використовуватиме війну в Україні на скільки це можливо – для ослаблення і США, і Росії.

"Слабка Росія – це гарно для Китаю. Вона більш податлива у питаннях енергоресурсів, освоєння Далекого Сходу та інших. Їх 1,5 мільярда, їм територій не вистачає, ви ж бачите, всюди китайці. Тому політика Китаю мені зрозуміла", – стверджує Раміс Юнус.

Ніхто не захоче втрачати гроші

Загальновідомо, що США з Тайванем також проводять навчання. Але вони не мають жодного впливу.

"Згадайте провокаційний візит Ненсі Пелосі та все інше. Після цього на G-20 зустрілися лідери Китаю та США, а незабаром відбудеться візит команди Ентоні Блінкена для вирішення того, про що домовилися на саміті. Американці з одного боку говорять "єдиний Китай", продовжують – це робити. Це закон цього жанру", – пояснює Раміс Юнус.

Він зауважив, що раніше Генріх Кіссінджер був одним з тих, хто проштовхував ідею "єдиного Китаю". США зуміли на зло Москві налагодити відносини з Китаєм – навіть змінили місцями Пекін і Тайвань у Радбезі ООН. Цю умову висунув Китай.

"Зробіть нам пропозицію, від якої ми не зможемо відмовитися". Американці зробили цю пропозицію, натомість попросили відмовитися від Москви. Китай відмовився. І почалося це "китайське диво", яке ми бачимо,

– відзначив Юнус.

Так, країнам вдалося домовитися. Ба більше, тоді не було таких відносин – 1 трильйона доларів між США та Китаєм.

"А там, де рухаються гроші – ніхто не захоче стріляти. Ви ж бачите, як 20 років вони робили гроші з Росією, і як не хочуть їх втрачати. Америка захоче їх втрачати з Китаєм? І не забувайте, що Китай – це не Росія. Ніхто не хоче, щоб дійшло до гарячої фази – ані Китай, ані США. Невипадково у темі ядерно зброї Китай підтримав США і натиснув на Росію", – резюмував політолог Раміс Юнус.

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