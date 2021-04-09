Знайшов 3 мільйони: спільника брата судді Вовка випустили під заставу

Адвокат Юрій Донець, який проходить у справі про 100 тисяч доларів хабаря, вийшов під заставу. За Донця внесли 2 мільйони 951 тисячу гривень. Фігурантом у цьому провадженні також є брат скандального голови Окружного адмінусду Києва Павла Вовка – Юрій Зонтов.

Запобіжні заходи для Донця та Зонтова суд обрав 8 квітня. Обох відправили під вартою з можливістю внесення застави.

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Донця зобов'язали здати паспорти і носити електронний браслет. Також йому не можна спілкуватись з іншими фігурантами справи.

Для Донця сума застави склала 2,96 мільйона гривень. Для Зонтова – значно більша – 35 мільйонів в українській валюті.

Головне про справу Зонтова та Донця:

6 квітня затримали Юрія Зонтова – брата судді ОАСК Павла Вовка та ще одного адвоката – Юрія Донця.

Вони мали отримати хабар – 100 тисяч доларів.

Журналіст Сергій Лещенко писав, що, гроші, можливо, були призначені для самого голови ОАСК.

При обшуках у адвокатів знайшли чимало готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро та інші кошти.

Як виявилось, Зонтов працював на одній з керівних посад у Службі зовнішньої розвідки України, при цьому він не припинив своєї адвокатської діяльності.

Зазначимо, що прокурори вимагали призначати ще більші суми застави: 14 мільйонів – для Донця, 70 мільйонів – для Зонтова.