Про це пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Віталія Кличка.

Дивіться також Валюта в Україні знову дорожчає: долар побив новий рекорд у ціні

Що він розповів?

Багато зараз лунає різних маніпуляцій і відвертої неправди. Щодо того, чи готувався Київ до зими. Хочу зазначити, що за день до руйнівної масованої атаки в мене була зустріч з премʼєр-міністром України. До речі, вперше за роки війни відбулася особиста робоча зустріч премʼєра з мером столиці,

– написав мер Києва.

За словами Кличка, він доніс усі загрози і ризики, які можуть бути внаслідок сильних пошкоджень критичної інфраструктури Києва. Також доповів, як готується місто та запропонував створити спільний штаб для реагування на можливу надзвичайну ситуацію та подолання її наслідків.

Він зазначив, що рішення про створення такого штабу було ухвалено на рівні уряду лише вчора, а координації зусиль спільних дій з урядом тоді не було.

І тільки вчора оголосили про створення штабу в масштабах країни. І згадали про Київ – безпідставними звинуваченнями. А про те, як готувався Київ до зими, що робили всі служби, ми розказували і показували публічно і влітку, і восени, і вже взимку. Вся інформація є в відкритих джерелах,

– пояснив Кличко.

Він також зауважив, що ті, хто маніпулює, звичайно, обʼєктивної інформації "не помічають". Мер наголосив, що у важкій ситуації, в якій опинилася країна і Київ зокрема, потрібні конструктивні дії.

"Замість конструктиву – знову, на жаль, політика. Вважаю це неприпустимим в такій ситуації! Коли йдеться про безпеку, здоровʼя і життя людей. Але ми продовжуємо працювати і робити, все що можемо!" – запевнив Віталій Кличко.