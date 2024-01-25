ВВП України і союзників у десятки разів більший, ніж в Росії та її "коаліції", – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що валовий внутрішній продукт України та її союзників сумарно перевищує показники Росії та її поплічників. Так, глава українського МЗС розповів у скільки разів вищий сукупний ВВП нашої держави та її партнерів.

Як відзначив міністр, якщо взяти країни, які військово підтримують Україну й країни, які військово підтримують Росію, то сумарний ВВП нашої країни та союзників у 21 раз вищий, ніж у російської "коаліції". Відповідно до цього, світ має достатньо ресурсів для перемоги України навіть у війні на виснаження.

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Створення коаліцій

За словами очільника українського МЗС, одна категорія партнерів складається з країн, які підтримують Київ у військовому плані, інша категорія підтримає Україну у Генеральній Асамблеї, інших організаціях, або ж у мирній ініціативі.

Кулеба наголосив, що навіть, якщо проаналізувати здатність створювати коаліції – Україна перевищує спроможності Росії у цьому.

І це смішно, тому що Україна не є членом G7, і все ж G7 набагато більш згуртована в тому, щоб допомогти Україні захистити свої інтереси. Росія є одним із засновників БРІКС, але БРІКС набагато слабкіше підтримує Росію, хоча вона нібито є членом їхньої сім'ї,

– зауважив український міністр.

Стратегічний інтерес країн – перемога України

Глава МЗС додав, що відповідно до сухого, але раціонального аналізу ситуації, перемога України є стратегічним інтересом країн, які вірять у світовий порядок та розуміють, що перемога буде дешевшою, ніж наслідки у разі поразки.

Чому ми маємо всі ці поразницькі голоси та дискусії. І на це може бути кілька відповідей, але одна з них також полягає в тому, що Росія не спить, і Росія, попри її серйозно підірваний потенціал на світовій арені, все ще намагається використовувати гібридну війну, щоб посіяти сумніви, посіяти розбіжності між елітами та зацікавленими сторонами, які беруть участь у процесі прийняття рішень у всьому світі,

– пояснив Дмитро Кулеба.

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