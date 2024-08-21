Зараз Путін зіштовхнувся з найбільшою загрозою владі за весь час, – Піонтковський

Авторитет Владіміра Путіна після початку Курської операції ЗСУ похитнувся. Зараз російський президент зіштовхнувся із загрозою так званої z-спільноти, яка становить близько 12 – 15% населення.

Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Приблизно такий же відсоток принципових противників війни. Основна маса вагається і готова приєднатися до тієї чи іншої сторони.

До теми Успіхи ЗСУ в Курській області викликають тривогу серед прихильників Путіна, – AP

"Путін зараз зіштовхнувся з найбільшою загрозою владі за весь час", – мовив Піонтковський.

Система війни Путіна провалилася

Активну роль грає тільки z-маса. У ній наростає позиція, що "цар несправжній". Загалом це прихильники Євгєнія Пригожина, який ніколи не критикував Путіна особисто до того дня як пішов на Москву скидати його. Приблизно такі самі настрої у цієї z-групи.

Вони радісно сприйняли всі фашистські ідеї Путіна й щиро хотіли величезної Росії, відступу НАТО тощо, але зараз бачать, що глава Кремля не справляється з цими завданнями та й взагалі нібито відступив від них. Путін зрозумів, що вся його система війни провалилася.

Російські пропагандисти після початку Курської операції не кричать про удар ядеркою. Вони розуміють, що ця погроза знецінена,

– зауважив російський публіцист зі США.

Ще одна частина у трикутнику влади – генералітет. Винним у провалі Путін вже назвав бездарних генералів, які розкрали армію. Зараз російський диктатор хоче провести велику чистку генералів.

Водночас будь-якої миті будь-яка дивізія може знятися з фронту й піти на Москву, адже Пригожин протоптав цю стежку.