Спішила до сина, – Осадча пояснила, чому їхала з вечірки "слуг" з поліцейським ескортом

У мережі розгорівся скандал навколо відомої телеведучої Катерини Осадчої. Все через те, що після зйомок "Світського життя" у Трускавці вона спішила у Київ до маленького сина.

Допомогли зірці місцеві правоохоронці. Вони саме їхали до Львова, тому й погодилися підвезти Осадчу до залізничного вокзалу. Про це вона сама розповіла в інстаграмі, але згодом видалили ці сторіс.

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Негативна реакція шанувальників телеведучої

Коли ведуча поділилася цією історією у мережі, користувачі відреагували вкрай неоднозначно. Більшість шанувальників не розуміли, чому її супроваджували правоохоронці, ще й під звуки сирен. Згодом у патрульній поліції Львова пояснили, що поліцейські саме закінчували чергування. У той момент до них підійшли представники "Світського життя" й попросили про допомогу, тож вони й погодилися.

Осадча хотіла встигнути до Києва, щоб погодувати сина

Ведуча попросила вибачення у всіх, в кого цей пост викликав обурливу реакцію. Вона підкреслила, що правоохоронці допомогли їй не пропустити на потяг після зйомки, яка затягнулася до пізньої ночі.

Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка,

– пояснила Осадча.

Й додала, що альтернативних варіантів, як потрапити на потяг вчасно, не було. Адже на зйомках у Трускавці довелося затриматися. Підсумовуючи все сказане, вона ще раз вибачилася й наголосила, що поспіх годуючої мами з роботи не мав стати скандалом.