"З роднуліком на Мальдіви" і "Боже, як я ору": мережа вибухнула мемами через список бажань Датій

Під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій виявили список бажань, серед яких поїздка в Лондон, мільйон доларів, соболина шуба і годинник Breguet.

Відповідні фото опублікувала пресслужба ДБР, а мережа просто вибухнула мемами щодо таких езотеричних нахилів чиновниці. 24 Канал зібрав найцікавіші з них і навіть підтримав "флешмоб бажань".

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Як мережа жартує зі списку бажань Датій

Чиновниця писала списки бажань і на 2018 рік, і на 2021 Новий рік. Вочевидь, частина з бажань – здійснилась. Українці жартують, що чиновниця просто не знала, що списки не можна зберігати, їх треба спалювати і випивати під бій курантів із шампанським, тому й не здійснились аж усі бажання.

Так, у 2018 році Датій мріяла про посаду голови податкової служби Києва, соболину шубу, поїздку в Лондон, ремонт у квартирі та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.

У мережі зауважують, що замість Breguet вони радше б задонатили на дрони для ЗСУ.

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У 2021 році Датій загадувала відпочинок все в тій же британській столиці та на Мальдівах з коханим, мільйон доларів та посаду в.о. голови податкової служби столиці.

А хтось таки розчарований після оприлюднення списку. Бо вірив, що бажання цьогоріч українці загадували одне.

Так, у мережі запустили цілий флешмоб списків бажань. Українці почали писати, що б насправді вони хотіли отримати у новому році.

24 Канал теж долучився до флешмобу. Ось наш список бажань:

Користувачі сьогодні буквально не переставали публікувати "записки" чиновниці та іронізувати з цього приводу.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 мільйона доларів США. Що навіть більше, ніж мільйон, про який вона лиш могла мріяти у 2021 році. Тож, у мережі жартують, що Датій спричинить нову хвилю популяризації езотерики та курсів від інфоциган та псевдокоучів по здійсненню бажань.

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