Списки передані, тривають контакти, – Зеленський про обмін полоненими
11 травня, 12:25
Оновлено - 12:26, 11 травня

Анастасія Колеснікова

Україна та Росія за посередництва США домовилися про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Деталі обміну ще узгоджуються.

Володимир Зеленський прокоментував майбутній обмін полоненими за підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова. Той днями мав зустріч зі Стівом Вітфкоффом і Джаредом Кушнером. 

Коли буде масштабний обмін полоненими?

За словами глави держави, комунікація з представниками США відбувається фактично щодня. 

Президент підкреслив важливість того, що Вашингтон продовжує залишатися у дипломатії, і зокрема виступив посередником у питанні про обмін полоненими. 

На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані,
 – повідомив політик.

Також він висловив сподівання, що американська сторона допоможе реалізувати цю домовленість. 

Нагадаємо, що 8 травня стало відомо про те, що Київ і Москва погодилися на триденне перемир'я, а також обмін полоненими. Володимир Зеленський підкреслив, що саме в обмін на можливість звільнити з російської неволі тисячі українців Київ дозволив провести агресору парад у тиші. 

 

