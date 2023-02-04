Списки побажань не справдилися: Датій написала заяву на звільнення з податкової – ЗМІ

Виконуюча обов'язки голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення. Напередодні працівники ДБР викрили керівницю на багатомільйонних оборудках.

Судячи з заяви, Датій звільнилась ще 1 лютого. Зауважимо, що саме у цей день українські спецслужби прийшли до чиновниці з обшуками.

До теми Керівницю податкової служби Києва викрили на багатомільйонних оборудках

Звільнилась за власним бажанням

Джерела видання стверджують, що заяву Датій написала одразу після обшуків.

Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає,

– прокоментував співрозмовник LB.ua.

Оксана Датій написала заяву на звільнення / Фото NEXTA

​Читайте також Годинник за ціною машини: скільки коштує аксесуар Breguet, про який мріє Оксана Датій

Що відомо про обшуки Датій

1 лютого під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій виявили список бажань, серед яких поїздка в Лондон, мільйон доларів, соболина шуба і годинник Breguet.

Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро. Частина цих коштів зберігались просто в пакеті одного відомого брендового магазину.

Відповіді від українців чекати довго не довелось. Уже за кілька годин мережа вибухнула мемами та реакціями від користувачів. Ба більше, у соцмережах запустили флешмоб "побажань", на кшталт таких, як у Датій.

24 Канал намагається зв'язатись з пресслужбою Державної податкової служби, аби отримати коментар.

Правоохоронці зауважили, що спосіб життя Оксани Датій не відповідає рівню її офіційних доходів:

вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США,

будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США,

дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США,

дорогі прикраси,

виключно дорогий брендовий одяг,

золоті годинники та інші елітні речі,

158 тисяч доларів США,

530 тисяч гривень,

2,2 тисячі євро.

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США.