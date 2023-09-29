"Ці гроші я збирала на своє майбутнє": артистка Astelle придбала автівки для ЗСУ

Співачка Astelle народилась в Україні, однак давно проживає й творить в Норвегії. Та це не заважає їй підтримувати українську армію для перемоги у війні.

Історію про покупку автівок для ЗСУ в ефірі 24 Каналу розповіла сама артистка Astelle Анна Аніта Яськів. Вона сподівається своїм прикладом підштовхнути людей, зокрема за кордоном, до підтримки українського війська.

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"Україна – найголовніше"

Нещодавно Анна Аніта придбала дві автівки для ЗСУ, кошти для яких збирали у селі Жовтанці Львівської області. Саме звідти родом батько Анни Аніти, а зараз там проживає його сестра.

Я одразу подумала, чому б не допомогти з цими двома автівками, щоб пришвидшити процес. Я сказала татові, який займався організацією цієї справи, що хочу купити ці автівки,

– зазначила Анна Аніта.

Батько артистки допоміг з пошуком та відправкою автомобілів до України. На автівки для ЗСУ гроші дала сама Анна Аніта. Вона з дитинства виступає на концертах та шоу. Зароблені гроші батьки дівчини відкладали на окремий банківський рахунок.

"Я збирала ці кошти на своє майбутнє. Але я розумію, що майбутнє України та українців – найголовніше зараз. Тому я ні миті не вагалась та вирішила використати гроші на покупку автівок", – розповіла Анна Аніта.

Про вчинок дівчини написали у місцевій газеті. Astelle сподівається, що своїм прикладом надихне більше людей на підтримку української армії. Одна жінка навіть запропонувала зробити фонд через фейсбук, де люди зможуть донатити кошти на нові автівки.

Анна Аніта Яськів про купівлю автівок для ЗСУ: дивіться відео

Норвегія підтримує Україну

За словами виконавиці, норвежці небайдужі до війни в України. Раніше Анна проживала у маленькому норвезькому селищі, де люди волонтерили та донатили на українську армію.

Мої батьки займаються гуманітарними справами, і їм надсилали великі пакунки з одягом, продуктами гігієни. Тут проводили багато благодійних концертів. В Осло проводять багато мітингів (на підтримку України – 24 Канал), на які ми з друзями ходили,

– зазначила Анна Аніта.

На мітинги приходять не лише українці, але й значна кількість норвежців.

Щемливі історії підтримки ЗСУ