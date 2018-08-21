Співачка Cardi B вразила тонкою талією після народження дитини: фото
Відома реперка Cardi B (справжнє ім'я Белкаліс Альманзар) лише на початку липня вперше стала мамою і вже зараз продемонструвала ідеальну фігуру.
Cardi B відвідала щорічну музичну церемонію MTV Video Music Awards 2018, яка відбулася в ніч на 21 серпня в Нью-Йорку. Це перший офіційний вихід зірки після пологів.
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Cardi B вийшла на сцену, ніби годуючи дитину
А насправді це була нагорода
Співачка обрала для події три образи, показавши струнку талію.
До слова, Cardi B похвалилася не тільки чудовою формою – вона стала лідером за кількістю номінацій на MTV Video Music Awards 2018.
Cardi B, Дженіфер Лопес та DJ Khaled
Cardi B
Нагадаємо, 10 липня реперка Cardi B (справжнє ім'я Белкаліс Альманзар) та її чоловік, репер Offset (справжнє ім'я Карі Кендрелл Сефас) вперше стали батьками. Зірка народила дівчинку, яку назвали Калчер Карі Сефас.
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