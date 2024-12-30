Чому Україні потрібно налагодити співпрацю із Сирією: пояснення від ЦПД

У понеділок, 30 грудня, голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараою в Дамаску. За ініціативи Володимира Зеленського Київ планує налагодити співпрацю із Сирією.

Будувати нові стосунки з Сирією – це вкрай важлива місія для України. Про це пише Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, передає 24 Канал.

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Навіщо Україні відновлювати співпрацю із Сирією

Коваленко зазначив, що Сирія зараз відіграє важливу роль. Тривалий час Росія через режим Башара Асада посилювала свій вплив на Близькому Сході та в Африці.

Зокрема, Москва перешкоджала реалізації катарського газового проєкту, використовуючи свій контроль у регіоні.

Від послаблення Росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі,

– переконує керівник ЦПД.

Візит вперше за багато років української делегації в Дамаск Сибіга назвав "готовністю відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах із Сирією".

Україна планує створювати спільні підприємства, налагоджувати виробництво промислових і продовольчих товарів, обмінюватися технологіями, а також співпрацювати в галузях кібербезпеки та захисту інформації.

Також Україна підтримуватиме продовольчу безпеку Сирії, надаючи гуманітарну допомогу. В рамках ініціативи "Зерно з України" завтра до Сирії прибудуть понад 20 вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна.