Пекіну не треба, щоб війна завершилась завтра: яка Росія найвигідніша Китаю

Китай у російсько-українській війні переслідує власні цілі, спираючись на національні інтереси. Цілком ймовірно, що вони так і не наважились на постачання зброї до Росії, але швидке завершення війни не в інтересах самого Китаю.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що Китаю вигідно, щоб Росія залишалась ослабленою санкціями країною, яка готова постачати свої надра за безцінь.

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Китаю потрібна бідна, але цілісна Росія

При цьому Китаю не вигідний розпад Росії. Вони хочуть використовувати країну-агресора, як сировинний придаток, з бідним населенням та корумпованими чиновниками.

"Коли купка корумпованих чиновників будуть вирішувати кому продавати російські надра, для кого відкривати свої ринки, така Росія вигідна Китаю. Ще один важливий момент – ця Росія має люто ненавидіти Захід та США, але водночас не погрожувати світу ядерною зброєю", – наголосив Тизенгаузен.

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За його словами, Китай може використати історію з можливим розміщенням ядерної зброї в Білорусі на власну користь, натиснувши на Росію і змусивши відмовитись від цієї ідеї, щоб показати себе світу у гарному світлі.

Китай продає зброю в Африку

Тизенгаузен розповів, що Пекін прагне, щоб війна продовжувалась ще якийсь час, адже це зробить Росію сильно залежною від Китаю. Якщо війна завершиться найближчим часом, то в Росії може початись неконтрольований процес внутрішньої трансформації.

Також він висловив сумнів у тому, що Китай рано чи пізно наважиться на прямі поставки озброєння Росії. Вони можуть постачати окремі компоненти, як от мікрочіпи, але зброю – ні.

"Китай не постачає Росії зброю, але постачає її країнам Африки. Росія може скористатись корумпованістю багатьох африканських диктаторів та отримати цю зброю. У такому випадку Китай заявить, що це не їхня відповідальність", – додав політтехнолог.

Співпраця Китаю та Росії