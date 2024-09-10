Після постачання партії ракет: що наступного разу Іран може передати Росії

Іран передав Росії близько 200 балістичних ракет. Попри те, що Тегеран офіційно спростовує постачання озброєння, рупор російського президента Дмітрій Пєсков сказав, що Кремль налагоджує співпрацю з Іраном навіть у якихось "глибинних моментах й чуттєвих темах".

Найімовірніше, відносини між країнами посилюватимуться, зокрема щодо передачі озброєння. В етері 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, як далі може розвиватися співпраця Росії з Іраном.

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Чи може Іран піти далі в співпраці з Росією

На думку колишнього співробітника СБУ, наступним етапом ірансько-російських відносин може бути, наприклад, передача балістики ще більшого радіуса дії. Однак це залежить від того, чи вдасться Кремлю домовитися з Тегераном й що Іран захоче отримати натомість.

Не забувайте, що це може бути певним чином маркетинговий крок. Наприклад, зараз росіянам продали першу партію ракет за нормальною ринковою ціною, а далі можуть збільшити вартість на 50%. Але це лише припущення, бо ніхто не знає, яке підґрунтя співпраці Росії та Ірану,

– мовив Ступак.

У відкритих джерелах йдеться про понад 200 ракет з радіусом близько 120 кілометрів. Їх ворог використовуватиме проти наших військових в прикордонних та прифронтових регіонах, де українці не можуть поставити системи протиповітряної оборони. Зокрема, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині.

"Також не забуваймо про Курськ. Можливо, іранські ракети росіяни використовуватимуть по території Курської області", – додав ексспівробітник СБУ.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Денис Попович вважає, що росіяни просто переорієнтовуватимуть "Іскандери" та "Кинджали" на удари по тилах, а іранські ракети Fateh-110 використовуватимуть по прикордонню.

Чи є якийсь спосіб протидії ірансько-російським відносинам

У Білому домі заявили про те, що передача іранських балістичних ракет Росії означатиме "драматичну ескалацію" в підтримці Іраном агресивної війни проти України. Через це у вівторок, 10 вересня, Сполучені Штати оголосять нові санкції проти Тегерану. Однак навряд чи це щось кардинально змінить, адже Іран понад 40 років перебуває під санкціями.

Санкції не герметичні, можна ввозити контрабанду. Так це довше, але все можна. Іранська ядерна, ракетна програма та програма озброєння функціонують майже ідеально. Санкції на них фактично не впливають,

– зазначив Ступак.

За його словами, західний світ повинен постійно затискати шпаринки, які використовує Іран. До того ж цим питанням треба постійно займатися, контролювати, а не просто наклали санкції й забули.

Водночас на думку ексспівробітника СБУ, Україна не повинна розривати дипломатичні стосунки з Іраном, адже там є наші громадяни, яких не можна кинути напризволяще. Однак можна понизити рівень дипломатичних відносин. Наприклад, закрити дипломатичне представництво й залишити тільки консульську установу.

Звісно, це не панацея, тільки наліпка на велику рану, але хоч щось, бо іншого у нас поки що немає,

– зауважив Ступак.

До слова, МЗС України сконтактувало з представником Ірану та жорстко попередило його про можливі наслідки передачі балістичних ракет Росії.