Кім Чен Ин підтвердив поглиблення співпраці з Росією

Лідер Північної Кореї у посланні Путіну заявив про подальше зміцнення відносин між країнами. Обмін заявами відбувся на тлі 81-ї річниці звільнення Корейського півострова від Японії.

Лідер Північної Кореї відповів на вітання російського диктатора. Про це повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

Що відбулось у Північній Кореї?

У КНДР відбулась церемонія святкування 81-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Під час заходу Кім Чен Ин підтвердив безпрецедентне військове зближення Пхеньяна з Москвою.

Раніше Путін привітав свого нового союзника зі святом та надіслав йому листа. У ньому російський диктатор заявив, що зв'язок між країнами виник, коли радянські солдати воювали проти Японії. Також він висловив сподівання, що співпраця продовжуватиметься в усіх секторах.

Північнокорейський диктатор відповів на вітальне звернення очільника Кремля. У своєму листі він висловив надію на розвиток співпраці, яка продовжує історію спільної боротьби обох країн. Він подякував Путіну за те, скільки той зробив для російсько-північнокорейських відносин.

На підтвердження дружніх намірів до північнокорейського порту Вонсан із візитом прибув російський корабель Паллада. Екіпаж урочисто зустріли місцеві чиновники та співробітники посольства Росії.

Які актуальні новини Північної Кореї?

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав Північну Корею сісти за стіл переговорів і офіційно завершити війну між двома країнами. Сеул також готовий обговорити заходи для зниження напруженості на кордоні та стримування ядерної програми Пхеньяна.

Проте раніше Північна Корея вже відкидала ініціативи щодо відновлення діалогу. Пхеньян, зокрема, критикував військову співпрацю Сеула зі США та спільні навчання двох країн.

Також останнім часом військова співпраця між Росією та КНДР посилилась. В ніч проти 30 липня Москва вперше з 2025 року запустила північнокорейську ракету КН-23 по Дніпропетровщині.

За даними українських чиновників, нещодавно Пхеньян передав Москві щонайменше 40 ракет.