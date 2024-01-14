Ситуація складніша, ніж з Іраном: чи може світ вплинути на співпрацю Росії та Північної Кореї

Росія посилює співпрацю з Північною Кореєю. Вплинути на це реально, але є певні нюанси.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що співпраця Росії та КНДР схожа на взаємодію з Іраном. Але світові легше вплинути на Тегеран, ніж на Північну Корею.

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Захід давно застосував санкційні механізми проти Ірану. Але там були переговори щодо ядерної програми. Іран був зацікавлений у певних компромісах. Щоправда, поки ця тема дещо загальмувала.

Посилити жорсткий санкційний тиск на Іран на Заході поки не хочуть. Я б сказав все через те, що є певний ризик через складну ситуацію на Близькому Сході. Посилення конфлікту з Іраном може спричинити розгортання масштабів конфліктів довкола Ізраїлю, Палестини. Там ще є і хусити в Червоному морі і так далі,

– сказав Фесенко.

Чому з Північною Кореєю все складніше

Як наголосив Фесенко, проти КНДР вже давно діє глобальний механізм санкцій. І посилювати щось там складно. При цьому КНДР має вікно торгівлі через Китай. І, на жаль, Захід закриває на це очі.

Китай значною мірою економічно підтримує КНДР. А, враховуючи нинішню ситуацію, відбулося створення прямого військово-політичного союзу між Росією та КНДР. В цьому велика небезпека. І завадити неможливо, бо між КНДР та Росією є прямий кордон. Ніхто їм не завадить торгувати. Також і в Росії, і в КНДР є ядерна зброя. Тому навіть морську блокаду не зробиш,

– зазначив Фесенко.

Якщо таки робити морську блокаду, то зростає ризик військового конфлікту. Тому, найімовірніше, будуть посилені санкції проти російських компаній, які залучені до цього. Також Заходу варто було б посилити військову допомогу для України. Йдеться і про ППО, і про далекобійне озброєння, і про засоби РЕБ тощо.

Треба допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії. І одночасно відновлювати військовий потенціал країн Заходу. Також треба посилити контроль за експортом. Бо Іран, КНДР та Росія навчилися обходити санкції,

– зауважив Фесенко.

Співпраця Росії та КНДР: коротко