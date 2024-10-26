Путін підставив Сі Цзіньпіна: між ними може спалахнути конфлікт

Співпраця Росії та КНДР може роздратувати Китай. Диктатор Владімір Путін своїми діями буквально підставляє главу Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що війська КНДР в Україні прямо суперечать заявам Сі Цзіньпіна про деескалацію "конфлікту". Він навіть на саміті БРІКС говорив, що не варто допускати ескалації.

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Путін підстави Сі Цзіньпіна

Як наголосив Жданов, найцікавіше, що буквально через певний час Росія ратифікувала договір про співпрацю з КНДР. Там йдеться також про військову допомогу.

Путін фактично підставив Сі Цзіньпіна. Останній говорив на саміті в Казані, що "конфлікт" не має вийти за межі України. А тут за кілька годин держдума вже ратифікувала договір, який узаконює присутність військ КНДР на території Росії,

– сказав Жданов.

Такий крок вже робить війну в Україні регіональною. Фактично дві ядерні держави безпідставно напали на неядерну державу.

Очевидно, що Захід на це відреагує. Не треба очікувати аж на відправлення військ НАТО до України. Але військову допомогу вони цілком можуть збільшити. Варто додати сюди і Південну Корею, яка може піти на пряме постачання зброї для України.

Китай міг би поставити Росію на місце кількома економічними кроками. Але їм вигідно підтримувати Росію принаймні на плаву. Країна-агресорка має величезну кількість енергоресурсів та великий арсенал ядерної зброї,

– сказав Жданов.

Додамо, що, на думку військового експерта Романа Світана, перекидання військ КНДР до Росії не могло статися без згоди Китаю. Там прекрасно про все знають і підтримують ці дії.