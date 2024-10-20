Точно не друзі: що відбувається між Росією, Китаєм та КНДР

Співпраця Росії з країнами Далекого Сходу значно розрослась в час великої війни проти України. Однак є довга історія складних відносин у Північної Кореї, Китаю й Росії.

Китай, наприклад, завжди доволі обережно ставився як до Росії, так і до КНДР. А Москві навіть вигідні чвари між її союзниками. Розібратися у непростих стосунках цих трьох країн, 24 Каналу допоміг кореєзнавець Леонід Петров.

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Як Китай та Росія підтримують КНДР

Росія та Північна Корея серйозно наростили військову співпрацю за останній рік. КНДР почала все частіше фігурувати у ЗМІ один із найважливіших стратегічних партнерів Росії. Однак у цих, здавалося б, двосторонніх стосунках є ще одна важлива сторона – Китай.

Історично Північна Корея користувалась підтримкою Пекіна та Москви, водночас намагаючись витримувати дистанцію. Хоч КНДР не проіснувала б і дня без допомоги від Китаю та СРСР. Зараз стосунки Китаю та КНДР не прості. Є велика недовіра між ними. Періодично їхні відносини стають теплішими, а періодично охолоджуються до низьких температур,

– зауважив Леонід Петров.

Неприязнь країн подекуди переходить і в дипломатичну площину. Так, раніше на Радбезі ООН Китай та Росія підтримали санкції проти Північної Кореї. Це сталося після того, як КНДР підірвала 6 термоядерних бомб. І Китай, і Росія злякалися, що цілий далекосхідний район може опинитися під загрозою радіоактивного забруднення.

Однак тепер ці санкції з Північної Кореї намагаються зняти.

"Зараз Північна Корея отримує від Китаю все необхідне. 95% імпорту в КНДР надходить якраз від КНДР. А ось з Росією йде мінімальна торгівля. Китаю вигідно мати таку "буферну державу", адже це утворення все ж є дружнім, а також є простором між орієнтованою на США Південною Кореєю. Тобто американські війська не наблизяться до Китаю, поки КНДР існуватиме", – пояснив кореєзнавець.

Тож Північна Кореє фактично шантажує Пекін своїм вигідним геополітичним становищем. Мовляв, якщо їхній режим перестане існувати, війська США опиняться у вас на кордонах. Тож Китай усе ж підтримує КНДР.

Путіну вигідне напруження

Непростими насправді є й стосунки КНДР з Росією. Вперше Владімір Путін приїхав до Північної Кореї у 2000 році, і повернувся туди аж у 2024, намагаючись налагодити зв'язки з КНДР на тлі складного становища у війні з Україною.

Путін показує, яку важливу роль грає Північна Корея в геополітичних розрахунках Москви на Далекому Сході. У Китаю та Тайваню зараз загострюється ситуація, так само як і в Північної та Південної Кореї. Путіну це вигідно. Що складнішими будуть стосунки у трикутнику Москва – Пекін – Пхеньян, то простіше Путіну буде "ловити рибу" у цій каламутній воді,

– зазначив Петров.

Світ вже давно спостерігає за загостреннями на Далекому Сході, адже якщо Китай розпочне війну проти Тайваню або ж Північна Корея – проти Південної, це може мати серйозні геополітичні наслідки. Без втручання США, можливо, й військового, не обійдеться.

Зверніть увагу! Леонід Петров також розповів про тісну співпрацю та секретний договір між Владіміром Путіним та Кім Чен Ином. Яку роль у ньому відіграють північнокорейські військові, ви можете дізнатися за посиланням.

"Сі Цзіньпін з одного боку намагається підтримувати дружні відносини з Росією, а з іншого боку намагається не провокувати ні США, ні європейські країни, щоб його не звинуватили у прямій військовій допомозі Росії", – додав кореєзнавець.

Тому Пекін виступає з власними мирними ініціативами щодо завершення війни в Україні, хоч вони й не мають особливого практичного сенсу. Та все ж Китай намагається балансувати й демонструвати нейтральність, аби не втратити свою частку у світових експортних ланцюжках.