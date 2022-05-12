Співпрацювала з ворогом: очільниці райсуду Харківщини повідомили про підозру у держзраді

Державне бюро розслідувань продовжує викривати зрадників, які перейшли на бік росіян. Зокрема, очільниці Вовчанського районного суду Харківщини повідомили про підозру у держзраді.

У ДБР з'ясували, що після окупації населеного пункту у Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку установи до співпраці з ворогом.

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Як діяла підозрювана

За даними Офісу генпрокурора, суддя вступила у змову з представниками країни-агресорки, які окупували Вовчанськ, що у Чугуївському районі. Також вона сприяла утворенню так званого "судового органу Росії".

Згідно з домовленістю з окупантами, підозрювана провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського райсуду. Під час цього вона спонукала присутніх співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації, використовуючи власний авторитет голови суду.

Також підозрювана закликала обійняти посади суддів та працівників апарату в незаконному "судовому органі" країни-агресорки.

Голова суду під час проведення зборів також повідомила, що від представників окупаційної влади можна буде отримати грошову допомогу. Мовиться про 10 тисяч рублів за здійснення правосуддя в умовах війни.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, підозрювана також зазначила, що російські окупанти готові співпрацювати та допомагати функціонуванню "судового органу" й не несуть жодної загрози.

Слідчі ДБР повідомили їй про підозру в державній зраді. Жінці загрожує покарання до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Випадки державної зради: останні новини

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На Сумщині правоохоронці затримали голову громади, який планував "здати" місто. За даними слідства, також він допомагав російським окупантам коїти їхні звірства проти українців.

Служба безпеки України у квітні затримала на Львівщині громадянина нашої держави, який діяв за вказівками спецслужб Росії та виконував завдання ворога. Ним виявився колишній засуджений, який раніше відбував ув'язення на окупованих територіях.

ДБР повідомило про підозру у держзраді очільниці райсуду Харківщини: дивіться відео