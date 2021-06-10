Співробітників митниці почнуть переводити на контракти, – голова Держмитниці

Голова Державної митної служби України Павло Рябікін заявив, що з 1 липня співробітників переведуть на контракти. Їх оформлять в окремі підрозділи єдиної юридичної особи Держмитниці.

Ці контракти оформлять з піврічним випробувальним терміном. Про це розповів голова відомства Павло Рябікін.

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З 1 липня працівники митниці перейдуть на контракти, – Рябікін

Голова Держмитниці заявив, що це дозволить створити систему жорсткого кадрового контролю:

регулярно проводити перевірки на добропорядність,

перевірку знань та тестування,

а також службові перевірки з використанням поліграфа.

Непроходження цих перевірок буде підставою для негайного розірвання контракту і звільнення співробітника,

– заявив Рябікін.

Окрім того, посадовець заявив, що для працівників також відкриються можливості для істотного підняття зарплат – "у майбутньому році до 30 тисяч гривень".

"Ось тільки отримають ці зарплати висококваліфіковані добропорядні працівники", – заявив глава Держмитслужби.

Рябікін спростував протиправність контрактів

Управлінець заявив, що експерти, в тому числі й міжнародні, юристи та представники громадських організацій уважно вивчили контракти з митниками.

І ніякого утиску або звуження прав особистості не виявили. А цілі тих, хто піднімає цей галас, досить очевидні: загострити ситуацію на митниці, налякати митників, налаштувати їх проти підписання контрактів,

– розповів Рябікін.

Він зазначив, що професійним, доброчесним працівникам боятися нема чого.