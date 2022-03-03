Співробітниця СММ ОБСЄ в Україні загинула під час обстрілу Харкова
Джерело:ОБСЄ
Під час обстрілу Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Жінку вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті.
В ОБСЄ повідомили, що національний член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула 1 березня.
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Співробітниця СММ ОБСЄ в Україні загинула під час обстрілу
Феніна загинула під час ворожої атаки на Харків.
Марину вбили, коли вона доставляла запаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій,
– зазначили в ОБСЄ.
Там додали, що Феніна була цінним членом команди СММ.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої!
В ОБСЄ також наголосили, що у Харкові та інших містах і селищах України ракети та снаряди вражають житлові будинки та центри міст, росіяни вбивають та завдають поранень мирним жителям – жінкам, чоловікам та дітям.
Організація закликає Росію негайно припинити обстріли мирних міст та почати змістовний діалог з українською стороною.
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