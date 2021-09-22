СБУ спіймали бойовика, який у 2014 році штурмував будівлю Служби у Луганську

На Луганщині затримали проросійського бойовика. У 2014 році він брав учать у штурмі та захопленні адмінбудівлі управління СБУ. Тепер йому світить до 8 років в'язниці.

Наразі триває досудове розслідування. Російському найманцю повідомили про підозру за статтею про створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності.

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Які завдання виконував зрадник України

Затриманий – мешканець Станиці Луганської. Навесні 2014 року він приєднався до окупантів. Разом з іншими найманцями зламував двері службових приміщень під час захоплення управління СБУ. Шукав там документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки.



СБУ затримала проросійського бойовика / Фото, надане відомством

Після штурму бойовик чергував на барикадах, зведених терористами барикадах. Крім цього, забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. Потім його відправила на блок-пост біля Станиці Луганської – перевіряти людей, які перетинали міст через Сіверський Донець.

Чому втік з окупованої території

Втім, через якийсь час між затриманими та іншими бойовиками, зокрема – їхніми ватажками, розгорівся конфлікт. То він вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію. Чоловік переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини.

Кого раніше спіймала СБУ

На Херсонщині СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам захопити повітряний простір Криму. Він є колишнім військовослужбовцем Збройних сил України.

Раніше затримали бойовика-танкіста, який обстрілював українські позиції. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

А у Борисполі спіймали проросійського пропагандиста. Після оголошення підозри у 2020 році він втік і весь цей час переховувався від слідства.

Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання. Російського найманця затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине.