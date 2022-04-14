Спочатку будуть слідчі дії та допити, – Данілов про те, що чекає на Медведчука

Лідера ОПЗЖ і підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука 12 квітня затримали співробітники СБУ. Спочатку допитуватимуть контактних осіб політика, а потім правоохоронці чекатимуть на свідчення самого Медведчука.

Про це розповів в інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що на Медведчука чекають допити та слідчі дії.

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Треба з'ясувати ту мережу, яку мали побудувати в Україні

Спочатку будуть допити тих людей, з якими він контактував. З'ясування тієї мережі, яку вони мали побудувати на території України і побудували за російські гроші,

– пояснив Данілов.

Спочатку, каже секретар РНБО, у Медведчука поцікавляться, з ким він працював щодо конфіскованого нафтопроводу "Прикарпатзахідтранс".

Медведчука можуть використати як обмінний матеріал

Данілов зазначив, що лише після цього проросійського політика можуть використати "як обмінний матеріал". Якщо буде ухвалене рішення, то Медведчука можуть міняти на українських військових.

Що відомо про затримання Медведчука:

СБУ провела спецоперацію із затримання Медведчука 12 квітня. Першим про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Медведчука затримали у військовій формі ЗСУ, коли він намагався виїхати з Київщини.

Політик переховувався протягом 47 днів.

За інформацією спецслужб, він мав перетнути український кордон та потрапити на територію Придністров'я.

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