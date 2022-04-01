Спочатку Росія не планувала перекидати війська з окупованих регіонів Грузії, – розвідка Британії

Український спротив змушує Росію міняти плани, які вона мала на початку війни. Так Москва спочатку не планувала перекидати війська з окупованих частин Грузії, проте зараз створює з них 3 БТГр.

Таку інформацію у твітері оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку. Зараз Росія передислоковує своїх військових з окупованих частин Грузії.

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Мовиться про 1200 – 2000 бойовиків

Мовиться про 1200 – 2000 бойовиків, яких мають поділити у 3 батальйонно-тактичні групи. Британські розвідники кажуть: малоймовірно, що такий крок Москва планувала перед вторгненням. Через велику кількість втрат російське командування змушене шукати додаткові резерви.

Зазначимо, що напередодні українські військові повідомили про те, що знищили окупантів з 7 воєнної бази. Вона дислокується на території самопроголошеної республіки Абхазія.

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