Сподівався, що жертв не буде, – Кім вибачився за жарт про айкоси

Російські нелюди вранці у вівторок, 29 березня, завдали удару по будівлі Миколаївської ОВА. Її очільник Віталій Кім заявив, що влучили у його кабінет, та пожартував про втрачений запас айкосів.

Водночас коли рятувальники дістали з-під завалів будівлі ОВА тіла 12 людей, Кім вибачився за свій жарт. Він заявив, що, за попередніми даними, у будівлі було набагато менше людей, аніж виявилося насправді.

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Я перепрошую за ранкове відео. Дуже вірив, що не буде жертв. Жарт про айкос – відстій,

– написав Кім.

На місці трагедії працюють рятувальники.

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