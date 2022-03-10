Сподіваюсь Лавров поговорить з владою і гуманітарний коридор з Маріуполя запрацює, – Кулеба

У турецькій Анталії відбулась зустріч очільника МЗС Дмитра Кулеби та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Опісля Кулеба розповів про перші підсумки.

Кулеба наголосив, що Маріуполь є одним з найважчих напрямків. Він сподівається, що Лавров поговорить із владою Росії, щоб розблокувати гуманітарний коридор, передає 24 канал.

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Я щиро сподіваюся, що міністр Лавров проведе комунікацію з тими в Росії, хто ухвалює такі рішення і гуманітарний коридор все таки запрацює. Я зберігаю надію, що Росія суто з людських міркувань і співчуття до тих, хто страждає від їхніх куль та бомб в Маріуполі, це зробить,

– сказав Кулеба.

За його словами, там є і тиячі немовлят, які перебувають на межі смерті через відсутність необхідних ліків.



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