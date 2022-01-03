Сподіваюсь, не віддадуть Росії, – мати режисера Лавренчука про його затримання в Італії

Мати українського режисера Євгена Лавренчука прокоментувала затримання митця у Неаполі. Жінка сподівається, що Італія не видасть її сина Росії.

Ірина Лавренчук сподівається, що син зможе повернутися в Україну. Вона розповіла, що востаннє спілкувалася з Євгеном ще 15 грудня.

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Дипломати кажуть, що в Євгена – бойовий настрій

Жінка стверджує, що тоді він якраз повертався з ізраїльського Тель-Авіва до Львова. Втім, мав пересадку у Неаполі. "Він в Італію спеціально не поїхав", – наголосила мати режисера. За її словами, Лавренчука підтримує українське консульство, у нього є адвокат-італієць.

Як нам розповів консул, Євген – у бойовому настрої. Я й уявити такої ситуації не могла, яка трапилася із сином,

– зазначила вона.

Режисер працював у Москві, але у 2014 повернувся в Україну

Лавренчук пояснила, що раніше її син навчався у Москві на курсі відомого режисера Романа Віктюка, також родом зі Львова. Згодом він створив у російській столиці Польський театр й працював там же ж.

Проте у 2014 році, коли Росія розв'язала війну проти України, Євген повернувся на батьківщину. За словами матері, режисер зробив це, аби проявити свою незгоду з агресією Кремля.

Що ще відомо про Євгена Лавренчука? 39-річний український, польський театральний режисер, педагог. Народився у Львові. Був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету, ректором Першої української школи театру і кіно. Є заслуженим артистом України.



Джерело: 39-річний український, польський театральний режисер, педагог. Народився у Львові. Був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету, ректором Першої української школи театру і кіно. Є заслуженим артистом України.Джерело: "Вікіпедія"

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