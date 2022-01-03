Сподіваюсь, не віддадуть Росії, – мати режисера Лавренчука про його затримання в Італії
Джерело:"Радіо Свобода"
Мати українського режисера Євгена Лавренчука прокоментувала затримання митця у Неаполі. Жінка сподівається, що Італія не видасть її сина Росії.
Ірина Лавренчук сподівається, що син зможе повернутися в Україну. Вона розповіла, що востаннє спілкувалася з Євгеном ще 15 грудня.
Що сталося Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії: справа на контролі у МЗС
Дипломати кажуть, що в Євгена – бойовий настрій
Жінка стверджує, що тоді він якраз повертався з ізраїльського Тель-Авіва до Львова. Втім, мав пересадку у Неаполі. "Він в Італію спеціально не поїхав", – наголосила мати режисера. За її словами, Лавренчука підтримує українське консульство, у нього є адвокат-італієць.
Як нам розповів консул, Євген – у бойовому настрої. Я й уявити такої ситуації не могла, яка трапилася із сином,
– зазначила вона.
Режисер працював у Москві, але у 2014 повернувся в Україну
Лавренчук пояснила, що раніше її син навчався у Москві на курсі відомого режисера Романа Віктюка, також родом зі Львова. Згодом він створив у російській столиці Польський театр й працював там же ж.
Проте у 2014 році, коли Росія розв'язала війну проти України, Євген повернувся на батьківщину. За словами матері, режисер зробив це, аби проявити свою незгоду з агресією Кремля.
Що ще відомо про Євгена Лавренчука?39-річний український, польський театральний режисер, педагог. Народився у Львові. Був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету, ректором Першої української школи театру і кіно. Є заслуженим артистом України.
Джерело: "Вікіпедія"
Затримання Лавренчука в Італії: що про це відомо
- Нещодавно у фейсбуці створили групу з назвою Free Eugene Lavrenchuk – "Звільніть Євгена Лавренчука". Там якраз і повідомили про затримання чоловіка в Неаполі.
- Користувачка соцмережі Маріанна Гвидічі-Палій уточнила, що митця звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито скоїв у Росії ще 8 років тому.
- Жінка стверджує, що наразі правоохоронці не повідомляють ніяких подробиць про справу. Чому затримання відбулося лише зараз – також поки що невідомо.
- За словами Ірини Подоляк, українець перебуває в італійському СІЗО від 17 грудня 2021. Законодавство країни передбачає, що там його можуть утримувати до 60 днів.