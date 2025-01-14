Добіг до побратима із 17 уламками в ногах: сапер "Азову" пригадав, як отримав свої поранення

Українські військові захищають Україну від російських військ вже третій рік. Під час бойових дій вони можуть зазнати поранення.

Сапер із бригади "Азов" із позивним "Павук" розповів про два свої поранення на фронті. У ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він розповів, що перше отримав, перебувачи у складі 80-ї бригади, інше, тяжче, отримав вже в "Азові".

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"Не знаю, як нам пощастило вижити"

"Павук" пояснив, що перше поранення було, коли він служив сапером мав завдання – перекрити дорогу від просування противника мінно-вибуховими загородженнями.

Згодом надійшло завдання знімати людей звідти, бо ворог наступав.

Тоді ми з моїм побратимом Тарасом вирушили туди на нашому Т4. Все було спершу добре, ми дійшли до позиції, але потім почався серйозний обстріл,

– пригадав військовий.

Вони перечекали його та почали пошук своїх солдатів, проте не змогли їх знайти. Потім вони їхали автомобілем назад та потрапили на правий фланг від дороги, який був "сірим", тобто наші сили його не зовсім контролювали. Там вони потрапили у засідку. Сапер пояснив, що було таке відчуття, ніби нас як мішені розстрілюють у тирі.

Я не знаю, як нам взагалі пощастило вижити,

– зізнався боєць.

Як "Павук" отримав друге поранення

Військовий пригадав, що це було поранення від скиду гранати з дрона. Тоді вони мали завдання провести інженерну розвідку покинутих російських позицій, які б мала зайняти наша піхота.

"Павук" ще з одним сапером вирушили на позиції та почали проводити інженерний пошук. Проте майже одразу вони помітили дрон типу Mavic, який почав за ними ганятись.

Я віддав команду побратиму відійти до одного перекриття, а сам укрився в іншому, аби не поранило обох. Дрон скинув гранату на те укриття, під яким заховався я, і граната впала біля мене, я тільки встиг відстрибнути,

– розповів військовий.

Із дірчастим переломом кістки та 17 уламками в ногах сапер добіг до укриття побратима, звідки той допоміг дійти до передньої позиції, де чекав бойовий медик з медичним рюкзаком.

Ворог не припиняв крити вогнем. За словами бійця, поранення виявилось тяжким, а лікування довготривалим.