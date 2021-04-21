Спокійного правління у Путіна не буде, – Яковенко про протести росіян

У Кремлі готують послання Володимира Путіна. Водночас росіяни вже оголосили акцію протесту на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального.

Російський журналіст Ігор Яковенко зауважив, що організатори протестів вже добились свого – послання Путіна буде звучати з такого "засудженого бункера", в який перетворилась країна.

До теми Звозять техніку і виставили огорожу: Кремль готується до протестів через Навального

В цьому плані протест досяг вже своєї мінімальної мети. Спокійного правління у Путіна не буде. Це важлива історія,

– заявив Яковенко.

За його словами, важко прогнозувати, скільки людей вийде на протест 21 квітня. Однак точно не мало. є

"Я бачу це і по своїй стрічці (у соцмережі – 24 канал), і по повідомленнях з регіонів, що багато людей збираються вийти. Це буде одне з найжорстокіших придушень протесту", – запевнив журналіст.

Яковенко додав, що зачистка країни, яку почав Путін, буде продовжуватись масовими репресіями. Те, що зараз відбувається, нагадує журналістові радянські часи.

Не за Навального, а проти Путіна

Як зазначив Яковенко, люди вже виходять на протест не так на підтримку Навального, як загалом проти Володимира Путіна та його політики.

"Мовиться не тільки про те, щоб допустити лікарів до Навального та звільнити його. Це виглядає фантастичним сценарієм. Насправді люди виходять і проти війни в Україні, і через ситуацію в Білорусі. Ці всі фактори злились в одне гасло – "Проти Путіна", – підсумував Яковенко.

Наприкінці березня засуджений Олексій Навальний оголосив голодування. У такий спосіб він вимагає, щоб до нього допустили приватного лікаря через сильні болі у спині. 17 квітня стало відомо, що політик у критичному стані. Через низький рівень калію у крові в нього може зупинитися серце

Яковенко про останні події у Росії: дивіться відео