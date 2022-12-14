Спокою на передовій немає, – Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський 14 грудня традиційно звернувся до українців. Він наголосив, що на фронті ситуація залишається складною.

Найперше Зеленський подякував нашим зенітникам і Повітряним силам за відбиття чергової атаки іранськими дронами. Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада Повітряних сил.

До речі Зеленський провів чергове засідання Ставки

Президент нагадав, що збили 13 "Шахедів", а це означає 13 врятованих об’єктів інфраструктури чи навіть життів.

Засідання Ставки – ситуація на передовій

Президент розповів про чергове засідання Ставки Головнокомандувача. Під час нього говорили, зокрема, і про захист неба. Україна постійно посилює протиповітряну й протидронну оборону. Зеленський привідкрив завісу та розповів, що за цей тиждень вже маємо важливий прогрес у питанні ППО.

Крім того, говорили про ситуацію на Донбасі й на інших активних напрямках.

Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, аби залишалися тільки голі руїни й воронки в землі.

Зеленський відзначив кілька бригад

У зверненні до Європейського парламенту Зеленський наголосив, що Росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, Волноваху, Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, а щось більше. Він подякував нашим воїнам.

Глава держави відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які майстерно й хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити.

Також відзначив бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які воюють на Кремінському напрямку.

Також політик анонсував, що готують домовленості, які посилять наші оборонні спроможності й дадуть більше оперативних можливостей.

Зеленський розповів, що влада працює для створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та притягнення всіх винних у ній до відповідальності. Президент закликав друзів у Європі та членів Європарламенту збільшити зусилля, аби трибунал запрацював.

Індульгенції для росіян не може бути

Глава держави мав розмову з очільником Міжнародного олімпійського комітету Бахом.

Зеленський констатував, що принципи олімпійського руху не передбачають потурання державам-терористам. Будь-які ідеї щодо повернення російських представників на міжнародні змагання, це пробачення терору.

Це спортивна індульгенція. Саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить,

– застеріг український лідер.

До цієї теми він додав, що ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на державу-агресорку.

Зеленський нагадав про сьогоднішнє повідомлення з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Таким чином він підсумував, що білий прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові.

Організовують візит місії ООН

Крім того, президент провів важливі переговори з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем. Він розповів, що зараз працюють, аби організувати місії з міжнародним мандатом на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави.

Насамкінець Зеленський розповів, що сьогодні 64 українців повернули з російського полону. Це четверо офіцерів і 60 рядових та сержантів. Серед них є важкопоранені, усім надають належну допомогу.

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