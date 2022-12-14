Спокою на передовій немає, – Зеленський звернувся до українців
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський 14 грудня традиційно звернувся до українців. Він наголосив, що на фронті ситуація залишається складною.
Найперше Зеленський подякував нашим зенітникам і Повітряним силам за відбиття чергової атаки іранськими дронами. Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада Повітряних сил.
До речі Зеленський провів чергове засідання Ставки
Президент нагадав, що збили 13 "Шахедів", а це означає 13 врятованих об’єктів інфраструктури чи навіть життів.
Засідання Ставки – ситуація на передовій
Президент розповів про чергове засідання Ставки Головнокомандувача. Під час нього говорили, зокрема, і про захист неба. Україна постійно посилює протиповітряну й протидронну оборону. Зеленський привідкрив завісу та розповів, що за цей тиждень вже маємо важливий прогрес у питанні ППО.
Крім того, говорили про ситуацію на Донбасі й на інших активних напрямках.
Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, аби залишалися тільки голі руїни й воронки в землі.
Зеленський відзначив кілька бригад
У зверненні до Європейського парламенту Зеленський наголосив, що Росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, Волноваху, Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, а щось більше. Він подякував нашим воїнам.
- Глава держави відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які майстерно й хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити.
- Також відзначив бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які воюють на Кремінському напрямку.
Також політик анонсував, що готують домовленості, які посилять наші оборонні спроможності й дадуть більше оперативних можливостей.
Зеленський розповів, що влада працює для створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та притягнення всіх винних у ній до відповідальності. Президент закликав друзів у Європі та членів Європарламенту збільшити зусилля, аби трибунал запрацював.
Індульгенції для росіян не може бути
Глава держави мав розмову з очільником Міжнародного олімпійського комітету Бахом.
Зеленський констатував, що принципи олімпійського руху не передбачають потурання державам-терористам. Будь-які ідеї щодо повернення російських представників на міжнародні змагання, це пробачення терору.
Це спортивна індульгенція. Саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить,
– застеріг український лідер.
До цієї теми він додав, що ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на державу-агресорку.
Зеленський нагадав про сьогоднішнє повідомлення з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Таким чином він підсумував, що білий прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові.
Організовують візит місії ООН
Крім того, президент провів важливі переговори з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем. Він розповів, що зараз працюють, аби організувати місії з міжнародним мандатом на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави.
Насамкінець Зеленський розповів, що сьогодні 64 українців повернули з російського полону. Це четверо офіцерів і 60 рядових та сержантів. Серед них є важкопоранені, усім надають належну допомогу.
Дивіться більше – звернення Зеленського: відео