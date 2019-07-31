Білка вибігла на корт прямо під час тенісного матчу у Вашингтоні: кумедне відео

Під час зустрічі другого кола турніру серії ATP у Вашингтоні між Кареном Хачановим і Жо-Вільфредом Цонгою стався незвичайний випадок.

Під час переходу між геймами на корт вибігла білка. Вона швидко покинула його, чи не перешкодивши проведенню матчу.

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Зазначимо, що у цьому матчіЦонга з рахунком 6:4, 2:6, 7:5 обіграв Хачанова. Перемога над восьмою ракеткою світу стала для француза першою в матчах з топ-20 майже за два роки (з чвертьфіналу турніру у Відні проти Олександра Звєрєва).

За вихід до чвертьфіналу 34-річний тенісист побореться з Кайлом Едмундом (13).