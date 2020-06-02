Експівзахисник збірної України та київського "Динамо" Олег Гусєв пригадав матчі у складі головної команди країни. Спортсмен поділився своїми думками про поєдинки на донецькому стадіоні.

У проєкті "Моє життя в збірній" на сайті zbirna.com своїми спогадами про поєдинки у футболці національної дружини поділився колишній півзахисник "синьо-жовтих" Олег Гусєв.

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Нефартовий стадіон

За словами спортсмена, перед жеребкуванням плей-офф збірна України потрапила до другого кошика. У першій були Франція, Португалія, Росія та Греція. Греки, які потрапили нашій команді виявились сприятливим жеребом. У столиці Греції національна збірна України зіграла у безгольову нічию – 0:0.

Футболіст підкреслив: "Матч-відповідь відбувалась у Донецьку. Всі розуміли, що на кону чемпіонат світу, всі хотіли туди потрапити. Не знаю, чому ми проводили його в Донецьку, але там був якийсь шум з квитками, тому стадіон виявився напівпорожній у такому важливому матчі".

Нефартове місто для національної команди, хоч я там у ній і дебютував. Наша збірна не виграла жодного матчу. Ми на Євро-2012 двічі поступилися у Донецьку. З французами почала падати злива, а з англійцями сталась прикра суддівська помилка, – зазначив футболіст.

Що відомо про Олега Гусєва? Колишній футболіст, який більшу частину своєї спортивної кар'єри віддав київському "Динамо". За киян зіграв 443 матчі і забив 96 м'ячів у всіх турнірах. Неодноразово підіймався у складі клубу зі столиці на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонату України, п'ять разів ставав володарем Кубка України і чотири рази перемагав у поєдинках за Суперкубок України. Також зіграв 98 ігор у складі національної збірної України.