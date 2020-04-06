Дружина українського боксера записала сексуальне відео в мінімальному бікіні
Дружина непереможного українського боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Аліна опублікувала сексуальний танець, який викликав захоплення в коментарях.
Відео дівчина опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
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"Приємні спогади", – підписала ролик дівчина.
Підписники Аліни високо оцінили техніку її рухів і струнку фігуру: "Не можу відвести очей", "Нічого собі! Справжня красуня", "Ох вже ця форма тіла", "Дуже добре виглядаєш, принцеса!".
34-річний Шелестюк виступає в першій середній ваговій категорії (до 69,85 кг). У 2012 році він завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх, після чого переїхав до США. За свою професійну кар'єру українець провів 17 боїв, в яких здобув 17 перемог (10 – нокаутом).
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